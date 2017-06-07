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اجتماع مشترك بين أردوغان وملك الأردن لبحث تطورات الأزمة فى المنطقة العربية
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في قمة التعاون اﻻسلامي

اجتماع مشترك بين أردوغان وملك الأردن لبحث تطورات الأزمة فى المنطقة العربية

2017-06-07 00:23:54
خاص: محيط

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني - في اتصال هاتفي تلقاه مساء اليوم الثلاثاء - من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مستجدات الأوضاع في المنطقة.
كما تناول الاتصال بحث العلاقات بين البلدين، وفقا لبيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي.

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