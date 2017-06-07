أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، بحبس ضابط الشرطة بقسم شرطة السلام، 4 ايام، بتهمة قتل شاب بسلاحه الميري واصابة اخر، وقررت اخلاء سبيل ضابط آخر، و3 من أمناء الشرطة، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه لكل منهم.

وقررت نيابة حوادث شرق القاهرة برئاسة المستشار اسلام الجوهري، اخلاء سبيل المتهم الذي اتهمته القوة الأمنية بحيازة المخدرات ويدعي “محمود” بكفالة مالية قدرها 5 الاف جنيه، واخلاء سبيل محامي يدعي “معتز” بكفالة مالية قدرها الفين جنيه من تهمة التعدي علي قوة امنية.

وكشفت المعاينة الأولية لنيابة حوادث شرق القاهرة، برئاسة المستشار اسلام الجوهري، أن المجنى عليه الأول ويدعى “سيف” تلقى رصاصة بالصدر أودت بحياته، بينما تلقى الثانى ويدعى ” نادر” رصاصة بالأنف.

وكان المجنى عليهم لقوا مصرعهم خلال مواجهة بين قوة أمنية من قسم السلام، وأهالى النهضة خلال القبض على ميكانيكى يدعى ” محمود”، بزعم أنه بحيازته مخدرات.