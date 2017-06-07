هيذر ويلسون: أمريكا ليست قلقة بشأن قاعدتها في قطر2017-06-07 00:18:03
أبلغت وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون، اليوم الثلاثاء، لجنة بمجلس الشيوخ، أنها ليست قلقة بشأن القاعدة الجوية الأمريكية في قطر رغم قرار الرياض قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، في تحرك منسق مع مصر والبحرين والإمارات.
وقالت ويلسون - حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية - إنه لا يوجد تهديد بنقل القاعدة، وإن العمليات الأمريكية مستمرة دون انقطاع.
وكانت ويلسون، ورئيس أركان القوات الجوية الجنرال ديفيد جولدفين، يدليان بإفاداتهما أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بشأن وضع القوات الجوية ومطالبها في ميزانية العام المالي 2018.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جيف ديفيس - في مؤتمر صحفي - “لم تتأثر عملياتنا سواء في قطر أو فيما يتعلق بالمجال الجوي المتاح حولها، ولا نتوقع أن يكون هناك أي تأثير”.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال، اليوم، في تغريدة على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، إنه أكد لحلفاء الولايات المتحدة خلال رحلته في الشرق الأوسط على ضرورة إيقاف تمويل “الأيديولوجيا المتطرفة”، مضيفًا أن قادة تلك الدول “أشاروا إلى قطر”.
كانت مصر والسعودية والبحرين والإمارات وليبيا واليمن وجزر المالديف وجمهورية موريشيوس قد أعلنت، أمس الاثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
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