ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، أن هناك معركة جارية داخل أروقة البيت الأبيض وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبحث سبل مواجهة تنظيم “الإخوان المسلمين” الإرهابي، وتحديد مصيره، وذلك في أعقاب الحصار العربي الذي فرضته السعودية ومصر والإمارات والبحرين والأردن، على قطر، وقطع العلاقات معها.

وأضافت “فوكس نيوز” في تقرير لها، أن نقاش تحديد مصير “الإخوان” أصبح متغلغلا داخل العاصمة واشنطن، وهو الأمر الذي أسفر عن اندلاع حرب سياسية داخل دوائر السياسة الأمريكية بشأن تحديد مصير قطر و”الإخوان”.

ونقل التقرير عن مصادر بالبيت الأبيض، قولها إن البيت الأبيض انقسم إلى قطاعين “متحاربين” حول هذه المسألة، الأول يتزعمه، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون الاستراتيجية، ستيف بانون، والثاني بقيادة مستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر ووزير الدفاع جيم ماتيس.

وأضاف المصدر أن الفريق الثاني يشعر بالقلق حول “العلاقات العسكرية القوية” مع قطر، ومستقبل قاعدة “العديد” الأمريكية العسكرية، التي تمثل أكبر وأهم معقل للقوات الأمريكية بالشرق الأوسط، والتي تحتضن ما يقرب من 11 ألف عسكري أمريكي، وتشكل رأس جسر لعملياتها في المنطقة، بما في ذلك العمليات الجوية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا والعراق.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” قد صرحت، صباح الثلاثاء، بأن احتمالية إغلاق “العديد” ضئيلة للغاية في ظل الأزمة الدبلوماسية بين قطر ودول الخليج ومصر.

أشار التقرير إلى أن فريق بانون، يسعى بقوة لإعلان “الإخوان” تنظيما إرهابيا أجنبيا بصورة رسمية، في حين أكد مصدر بالخارجية الأمريكية لـ”فوكس نيوز” أن “الإخوان” ليس تنظيما أجنبيا، مشيرًا إلى أن البيت الأبيض شهد اجتماعًا عالي المستوى بين الفريقين منذ شهرين، وأن فريق بانون “أذعن” لضغوط فريق الأمن القومي وتحليلات المراكز البحثية ووسائل الإعلام.