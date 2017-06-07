ربة منزل تخلع زوجها بسبب "الكنافة"2017-06-07 00:29:16
رفعت سيدة “ع. ح” 30 سنة دعوى خلع حملت رقم 1917 لسنة 2017 أمام محكمة الأسرة بإمبابة ضد زوجها محمد 40 سنة سواق توك توك الشهير بمحمد عاركة، بسبب الكنافة.
قالت الزوجة فى دعواها: “تزوجت للمرة الثانية بعدما سئمت الحياة مع أهلى وضغطهم الشديد علي فى الزواج للتخلص مني ومن نفقة ابني ومر الأسبوع الأول من الزواج في سعادة إلى أن كشف النقاب عن وجهه البخيل فى كل شيء ورفض الإنفاق على نجلي الذى تزوجت من أجله”.
وأضافت: “أنجبت طفلي الثانى منه أحمد ولكن لاحظت معاملته الطيبة مع أحمد دون ابني عماد فواجهته بالأمر حتى يهتم فوعدني أن يغير المعاملة مع ابني من زوجي الأسبق على اعتبار أنه ليس له ذنب، ووعدني بذلك حتى جاء الشهر الكريم وكلما أعطاني مصروفي اليومي يطلب منى شراء طعام خاص”.
واستطردت: “لاحظت دوما سبه لعماد عندما يأتي للطعام معنا أو الإفطار في رمضان وضربه بدون سبب حتى فاجأنى عماد بأنه يريد أن يأكل كنافة فاشتريت ثلاثة كيلو لأني أعلم مدى حبه الشديد لها فسألني زوجى: لماذا جئت بذلك الكم من الكنافة فصارحته بحب نجلي لها فسبني وانهال ضربا على عماد حتى كاد يقتله لولا تدخل الجيران، مما جعلني انفر منه وأتوجه لأقرب محكمة لخلعه وأحرر ابني من قبضته”.
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