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بالصور.. السيسي يشارك رجال الجيش والشرطة حفل الإفطار السنوي في ذكرى العاشر من رمضان
السيسى يشارك رجال الجيش والشرطة حفل الإفطار السنوى فى ذكرى العاشر من رمضان5

بالصور.. السيسي يشارك رجال الجيش والشرطة حفل الإفطار السنوي في ذكرى العاشر من رمضان

2017-06-07 00:07:01
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شارك الرئيس عبد الفتاح، رجال القوات المسلحة والشرطة فى حفل الإفطار السنوى بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، حسبما أفادت الفضائية المصرية الأولى.

السيسى يشارك رجال الجيش والشرطة حفل الإفطار السنوى فى ذكرى العاشر من رمضان4

السيسى يشارك رجال الجيش والشرطة حفل الإفطار السنوى فى ذكرى العاشر من رمضان3

السيسى يشارك رجال الجيش والشرطة حفل الإفطار السنوى فى ذكرى العاشر من رمضان2

السيسى يشارك رجال الجيش والشرطة حفل الإفطار السنوى فى ذكرى العاشر من رمضان

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