 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 12:53 صباحاً
روابط سريعة
كافاني: قد أعود للعب في إيطاليا عبر بوابة نابولي
كافاني

كافاني: قد أعود للعب في إيطاليا عبر بوابة نابولي

2017-06-06 23:52:05

كشف المهاجم الأوروجوائي إدينسون كافاني أنه يفكر في العودة إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة نادي “نابولي” والذي سجل له 104 أهداف في ثلاثة مواسم سابقة.

وأوضح كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي حاليا - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية - “قد أعود للعب في إيطاليا، ولكن لنابولي فقط، لأنني عندما رحلت عن صفوفه تمنيت العودة مرة أخرى عندما تسمح الأمور بذلك”.

وقال لاعب نادي العاصمة الفرنسية، “شاهدت المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التى انتهت بفوز ريال مدريد باللقب للمرة الـ12 في تاريخه.. وأرى أن ريال مدريد لعب مباراة رائعة ضد يوفنتوس وحافظ على أدائه خلال الـ90 دقيقة.. وفي المقابل ضغط اليوفي كثيراً في النصف الأول من عمر اللقاء ولكن مستواهم انخفض خلال الشوط الثاني”.

وأضاف “هذا لايعني أن هناك فارقاً كبيراً بين كرة القدم الإيطالية والإسبانية، لأن كل مباراة لها ظروفها ونهائي دوري الأبطال يختلف عن أى مباراة”.
م ح ا/ا ط/ش م س

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3