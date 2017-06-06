كافاني: قد أعود للعب في إيطاليا عبر بوابة نابولي2017-06-06 23:52:05
كشف المهاجم الأوروجوائي إدينسون كافاني أنه يفكر في العودة إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة نادي “نابولي” والذي سجل له 104 أهداف في ثلاثة مواسم سابقة.
وأوضح كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي حاليا - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية - “قد أعود للعب في إيطاليا، ولكن لنابولي فقط، لأنني عندما رحلت عن صفوفه تمنيت العودة مرة أخرى عندما تسمح الأمور بذلك”.
وقال لاعب نادي العاصمة الفرنسية، “شاهدت المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التى انتهت بفوز ريال مدريد باللقب للمرة الـ12 في تاريخه.. وأرى أن ريال مدريد لعب مباراة رائعة ضد يوفنتوس وحافظ على أدائه خلال الـ90 دقيقة.. وفي المقابل ضغط اليوفي كثيراً في النصف الأول من عمر اللقاء ولكن مستواهم انخفض خلال الشوط الثاني”.
وأضاف “هذا لايعني أن هناك فارقاً كبيراً بين كرة القدم الإيطالية والإسبانية، لأن كل مباراة لها ظروفها ونهائي دوري الأبطال يختلف عن أى مباراة”.
م ح ا/ا ط/ش م س
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