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ألمانيا تتعادل مع الدانمارك 1-1 وديا
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألمانيا تتعادل مع الدانمارك 1-1 وديا

2017-06-06 23:49:04

تعادل المنتخب الألماني لكرة القدم مع مضيفه نظيره الدنماركي بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم/الثلاثاء/ باستاد بروندبي بمدينة كوبنهاجن، في إطار استعدادات المنتخبين لمواصلة مشوارهما في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.
تقدم المنتخب الدنماركي بهدف سجله كريستيان إريسكن في الدقيقة 18، وتعادل جوشوا كيميتش للمنتخب الألماني في الدقيقة 88، وفضل يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني منح اللاعبين الذين يشكلون القوام الرئيسي للمنتخب راحة سلبية ودفع باللاعبين الشباب.
ويستعد المنتخب الألماني لمواجهة سان مارينو،/السبت/ المقبل، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات المونديال، والتي يتصدرها المنتخب الألماني برصيد 15 نقطة.
وتضم المجموعة، بجانب منتخب ألمانيا وسان مارينو، منتخبات إيرلندا الشمالية والتشيك وأذربيجان والنرويج.
فيما يستعد منتخب الدنماركي لمواجهة كازاخستان،/السبت/ أيضا في الجولة السادسة من المجموعة الخامسة، والتي يحتل بها المركز الثالث برصيد سبع نقاط.
وتضم المجموعة، بجانب منتخب الدنمارك وكازاخستان، منتخبات بولندا ومونتنيجرو، ورومانيا، وأرمينيا.

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