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مالطا تفوز على أوكرانيا وديا استعدادا لتصفيات المونديال
منتخب مالطا

مالطا تفوز على أوكرانيا وديا استعدادا لتصفيات المونديال

2017-06-06 23:50:10

تغلب منتخب مالطا لكرة القدم، على نظيره الأوكراني بهدف نظيف اليوم/الثلاثاء/، في مباراة كرة القدم الودية التي جمعتهما في مدينة جراتس النمساوية.
وسجل زاش موسكات، هدف الفوز لمنتخب مالطا في الدقيقة 14 من الشوط الأول.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات منتخب مالطا، لمواجهة سلوفينيا/السبت/ المقبل، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، ويستعد منتخب أوكرانيا، لمواجهة فنلندا/الأحد/ المقبل، بتصفيات المونديال.

ويتذيل منتخب مالطا المجموعة السادسة، بعدما تلقى 5 هزائم متتالية، بينما يحتل المنتخب الأوكراني المركز الثالث في المجموعة التاسعة، برصيد 8 نقاط، من 5 مباريات، خلف كرواتيا المتصدرة بـ13 نقطة، وأيسلندا الوصيف بعشر نقاط.

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