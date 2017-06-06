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الخطوط الملكية المغربية تلغى رحلاتها عبر الدوحة
الخطوط المغربية

الخطوط الملكية المغربية تلغى رحلاتها عبر الدوحة

2017-06-06 23:52:26

أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية، إلغاء رحلاتها عبر الدوحة إلى دولة الإمارات والسعودية واليمن ومصر، في أعقاب قرار تلك الدول قطع العلاقات مع قطر.

وقالت وكالة المغرب العربى للأنباء، إن شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية ألغت رحلات عبر الدوحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية واليمن ومصر بعد أن قطعت تلك الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وأضافت الوكالة إن الرحلات الجوية للخطوط الملكية المغربية عبر الدوحة إلى تلك الدول لا يمكن ضمانها وقال قسم خدمة العملاء بالشركة إن تلك الرحلات لم تعد متاحة

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