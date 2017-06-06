قررت موريتانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر لاصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية والترويج للافكار المتطرفة والعمل على نشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية .

وأكدت موريتانيا فى بيان رسمي بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الثلاثاء ، التزامها القوي بالدفاع عن المصالح العربية العليا، وتمسكها الثابت بمبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، وسعيها الدؤوب لتوطيد الأمن والاستقرار في وطننا العربي والعالم ، وقد عكست مواقفها دوما قناعتها الراسخة بضرورة تعزيز التعاون والتضامن بين الأشقاء، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في وطننا العربي.

وذكر البيان أن قطر دأبت على العمل على تقويض هذه المبادئ التي تأسس عليها العمل العربي المشترك ، وارتبطت سياستها في المنطقة بدعم التنظيمات الإرهابية، وترويج الأفكار المتطرفة ، وعملت على نشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية، مما نتج عنه مآسي إنسانية كبيرة في تلك البلدان وفي أوروبا وعبر العالم؛ كما أدى إلى تفكيك مؤسسات دول شقيقة وتدمير بناها التحتية، وفي ظل إصرار دولة قطر على التمادي في هذه السياسات التي تنتهجها، قررت الحكومة الموريتانية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر.