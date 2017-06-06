ريهام عبد الغفور: نفسي أبيع الأخلاق للمصريين2017-06-06 23:29:56
شددت الفنانة ريهام عبد الغفور، على أنها علاقتها بالبيع والشراء ليست جيدة، متمنية بيع الأخلاق للشعب المصري.
وقالت ريهام في حوارها مع مصطفى ياسين عبر برنامج “بيع واشتري”، على “نجوم إف إم”، اليوم الثلاثاء: “علاقتي بالبيع والشراء محدودة، ولست من هواة أني أشتري حاجات كثير، وبشتري ما أحتاجه فقط ولست من الستات المهوسين بالشراء”.
وأضافت: “لو كنت بياعة أتمنى أعرف أبيع الأشخاص المضرين في حياتي، وأنا مؤمنة بالمثل القائل (من باعك بيعه)، ومن اشتريتهم وباعوني أتركهم في حال سبيلهم، وكان نفسي أكون بياعة ورد، وأول زبون أحب أهديه ورد هو والدي”.
وأكدت: “لو كنت بياعة مبادئ وقيم، سأبيع الأخلاق مبدئيا لأن فيه نقص كبير في الأخلاق بيننا”.
وأوضحت: “أغلى شيء في حياتي حب عائلتي لي وأعش في بيت كله بحب، وبحب عقل زوجي، وأي حاجة بيضع دماغه فيها بيعملها، والسعادة بالتأكيد غالية وسعادتي الكبيرة أعيشها في أولادي وعائلتي، وأكثر حاجة بتسعدني نجاح أولادي وشغلي”.
وأشارت: “أكثر حاجة لم أحقق فيها كل أحلامي هي السينما، ونفسي أقلل التوتر وأنا غصب عني أوتر من حولي.. والصبر حاجة صعبة تتباع”.
واختتمت: “الصبر بالتأكيد له حدود ولكن على حسب الحالة والأشخاص.. ونشتري راحة البال بالرضا وأن نقبل كل ما يحدث لنا دون أن نشغل أنفسنا بما سيحدث”.
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