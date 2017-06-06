عقبات ثلاث تعيق الحرب على الإرهابيين في الإنترنت2017-06-06 23:28:58
مع تزايد الهجمات الإرهابية التي تستهدف مناطق مختلفة حول العالم، تزداد المخاوف بشأن “تجنيد” المتشددين وتحريضهم على شن هجمات من خلال المواقع الإلكترونية، إذ تواجه الحكومات 3 مشكلات أساسية مع مواقع التواصل، قد تسهل عمل المتشددين.
وتكمن المشكلة الأولى في التشفير (encryption) الذي تتبعه واتساب و”آي مسج” وتلغرام، التي تحفظ خصوصية الرسائل بين المرسل والمستقبل فقط، ولا يتمكن أي طرف ثالث من الاطلاع عليها.
من جهة، أعربت العديد من الحكومات حول العالم عن سخطها من تلك الخاصية، باعتبار أنها توفر بيئة مناسبة لتدبير هجمات وتسهل التواصل بين الإرهابيين.
ومن جهة أخرى، تدافع شركات التكنولوجيا الكبرى عن تلك الخاصية، معتبرة أنه في حال اطلاع الحكومات مثلا على المحادثات، فهذا يعني أن أطراف أخرى قد تطلع عليها، كجهات إجرامية أو حكومات معادية.
أما المشكلة الثانية، فهي بطء عملية الوصول للمعلومات المطلوبة، فمعظم شركات التكنولوجيا الضخمة موجودة على الساحل الغربي لأميركا، مما يعني أنها تخضع لقوانين الولايات المتحدة.
وفي حال أرادت دولة أخرى الوصول لمعلومات معينة، فيجب أن تتقدم بطلب لتخضع لعملية طويلة وبطيئة، قد تستغرق مئات الأيام.
وذكرت مصادر إن هناك محادثات دبلوماسية للتوصل لاتفاقية تسهل من هذه العملية وتسرعها.
وتتعلق المشكلة الثالثة بالمواد ذات الطابع الإرهابي أو المتشدد الموجودة على الإنترنت، وطريقة الرقابة التي تخضع لها.
وكانت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية قد ذكرت أن أحد الذين نفذوا الهجوم على جسر لندن، اكتسب ميوله المتشددة من خلال مشاهدة مقاطع فيديو على يوتيوب.
وفي هذا الشأن، قال خبير تكنولوجي إنه لا بد من تكثيف الرقابة على المواد المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تركيز رقابتهم على “مجتمعات أصغر” ليسهل تحديد المواد المتشددة وحذفها، بدلا من محاولة إخضاع 2 مليار مستخدم مثلا للرقابة، وهو أمر غير فعال.
-
وزير خارجية الإمارات: حان الوقت لتغيير سياسة قطر الخارجية
قال وزير الشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إنه حان الوقت لتغييروإعادة هيكلة سياسة قطر الخارجية، حيث أن العديد من الدول من بينها البحرين والسعودية ومصر قد ملت من ...Tue, 06 Jun 2017 16:28:45 GMT
-
أول رد لوزير الخارجية القطري على تصريحات «ترامب»
رد وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الثلاثاء، في تصريحات لـCNN، على تغريدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول الأزمة القطرية الخليجية، قائلًا إن ...Tue, 06 Jun 2017 18:55:33 GMT
-
الجبير: طفح الكيل وعلى قطر وقف دعم جماعات مثل "حماس والإخوان"
أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الثلاثاء أن الكيل قد طفح وعلى الحكومة القطرية التوقف عن دعمها للجماعات الإرهابية مثل حماس وجماعة الإخوان. وقال الجبير ، ...Tue, 06 Jun 2017 18:30:23 GMT
-
خبراء: هل تحضر السعودية لغزو شامل لدولة قطر؟ - محيط
توقع خبراء سياسيون، مساء أمس الاثنين، أن يكون قطع العلاقات الدبلوماسية ما بين السعودية وبعض الدول الأخرى لقطر، تمهيدا لغزو شامل لها. وقال البروفيسور، علي…Tue, 06 Jun 2017 09:41:39 GMT
-
الولايات المتحدة تدرس وضع "الإخوان" على قائمة الإرهاب
أكدت مصادر أمريكية مطلعة أن هناك جدلًا داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول ما يجب القيام به تجاه جماعة الإخوان وحول تصنيفها كجماعة إرهابية. ويعتبر دعم قطر ...Tue, 06 Jun 2017 09:41:39 GMT
-
لافروف: إعادة النظر بنتائج الانتخابات الأمريكية بحجة تدخل روسيا أمر سخيف
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن محاولات إعادة النظر في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية من خلال اتهام روسيا بالتدخل تخلق وضعًا ...Tue, 06 Jun 2017 16:43:19 GMT
-
مجلس نقابة الصحفيين: حل مشكلة المواقع المحجوبة عقب عيد الفطرTue, 06 Jun 2017 16:28:45 GMT
-
تحت شعار "عالم خال من فيروس سى".. تعاون بين "Ignite camps" و حملة "تور اند كيور" للسياحة العلاجية
قامت شركة برايم فارما المسوق العالمى لبرامج تور اند كيور”Tourn'Cure” للسياحة العلاجية من مرض التهاب الكبد الوبائى سى فى مصر بالتعاون مع ايجنيت مصر“Ignite camps” ...Wed, 17 May 2017 12:55:48 GMT
-
مسن فلسطيني يتقدم لإمتحانات الثانوية العامة
وأبدى أبو عجمية (81 عاما) عزيمة لا تلين في اختبارات الثانوية العامة التي يتقدم إليها للمرة الثانية بعد إخفاقه فيها العام الماضي. وتقدم أبو عجمية الاثنين إلى امتحان ...Tue, 06 Jun 2017 15:43:15 GMT