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تسريبات تكشف معلومات جديدة عن آي فون 8
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تسريبات تكشف معلومات جديدة عن آي فون 8

2017-06-06 23:26:06

كشف تسريبات معلومات جديدة عن الهاتف الذكي “آيفون 8”، وذلك قبل ساعات من إطلالة الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، في المؤتمر السنوي للمطورين في سان خوسيه في كاليفورنيا.

وقال موظفون يعملون في شركة فوكسكون الصينية التي تصنع الجهاز، إنه سيعتمد طريقة جديدة للتعرف على المستخدم من خلال ماسح لمعالم الوجه وشبكية العين، من خلال الكاميرات الأمامية للهاتف.

وأوضح الموظفون، الذين كتبوا هذه المعلومات على موقع “رديت” لأخبار التكنولوجيا، أن الهاتف الجديد يشبه إلى حد كبير “آيفون 7”، وأن تجارب عدة أجريت عليه تتعلق بالماسحات الضوئية، إلا أن جدواها لم تكن جيدة.

وتوقع الموظفون أيضا، أن يأتي الجهاز الجديد الذي يتزامن الإعلان عنه مع الذكرى السنوية العاشرة لإطلاقه، مع ذاكرة عشوائية 3 غيغابايت مصنوعة من “الزجاج المركب”.

وسيكون الجهاز الجديد معدا للشحن لاسلكيا، وسيكون أيضا مقاوما للماء، تماما مثل سابقه “آيفون 7”، وسيباع في الأسواق بحوالي 600 دولار أميركي.

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