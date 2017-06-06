عندما تحتاج إلى إرسال معلومات مهمة عبر بريدك الإلكتروني، فكل ما يمكنك فعله هو إرسال الرسالة الإلكترونية وانتظار رد المستلم لمعرفة أنه تلقى رسالتك وفتحها.

وفي حال كنت مستعجلا، أو أن عليك اتخاذ قرارات عاجلة، أو إيجاد حلول وإجراءات حاسمة بشأن بعض المشكلات، فإن انتظار الرد سيكون مصدر قلق لك، لذلك نقدم إليكم الحل الأمثل لعدم إهدار الوقت في الانتظار لمعرفة ما إذا استقبل الطرف الثاني رسالتك وفتحها ليقرأها أم لا.

ولحل هذه المشكلة بطريقة سهلة يمكن إضافة “DoubleTick” حيث أن كل ما عليك فعله هو تثبيت الإضافة على متصفحك للإنترنت “كروم”، ومن ثم ستقوم بإنشاء حساب مجاني بالخدمة كي تتمكن من استخدامه.

وعقب إنشاء حساب على الخدمة، سيكون كل ما عليك فعله الآن أن تكتب رسالة إلكترونية، وقبل إرسالها، ستلاحظ وجود رسالة أسفل رسالتك تقول إن هذه الرسالة مرسلة عبر خدمة “DoubleTick”، ويمكن إزالتها بواسطة علامة “إكس” الموجود بجوارها، وبالتالي لن يعلم الطرف الآخر بأنك تستخدم الخدمة.

وبمجرد وصول الرسالة إلى صندوق الوارد “Inbox” لدى البريد الإلكتروني للطرف الآخر، ستلاحظ وجود علامتي “صح” بجانب رسالتك المرسلة في “Sent”، وعندما يقوم بفتح رسالتك، ستتحول العلامتين إلى اللون الأزرق كدليل على أنه قد قرأ الرسالة.

وتتيح هذه الإضافة متابعة وصول وقراءة من ترسل إليهم رسائل إلكترونية عاجلة وترغب في رد سريع، بحيث يمكنك المتابعة معهم، فور التأكد من أنهم قد قرأوها، كما يمكن الاستفادة منها في كشف الكاذبين الذين يدعون أنهم لم يقرأوا رسالتك بعد.