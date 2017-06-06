استعرضت شركة آبل خلال مؤتمرها الأخير للمطورين WWDC 2017 الذي عقد الاثنين، 5 يونيو/حزيران، مجموعة من الأجهزة والبرمجيات الجديدة لمستخدميها.

ومن بين أهم الأجهزة والبرمجيات التي استعرضتها الشركة خلال المؤتمر:

ساعة “آبل وتش”:

كشفت آبل النقاب عن الإصدار الرابع من نظام “ووتش أو إس” watchOS” الخاص بساعاتها الذكية ” Apple Watch”، متضمنا مجموعة كبيرة من الميزات أهمها واجهة ذكية بفضل المساعد الصوتي سيري Siri، حيث تقوم هذه الواجهة بدراسة عادات المستخدم اليومية، لتقوم فيما بعد بتجميع التنبيهات من جميع التطبيقات في مكان واحد، مع عرض بعض الاقتراحات على المستخدم بناء على العادات اليومية التي يقوم بها.

فضلا عن حزمة جديدة من التطبيقات تحمل اسم ” GymKit” تسمح بمزامنة الساعة مع الأجهزة الرياضية داخل النوادي، بحيث تظهر البيانات على شاشة الجهاز الرياضي.

”ماك أو إس”:

من ضمن أحد البرمجيات المهمة لمستخدميها، طرحت آبل نظام “macOS ” الجديد الذي سيحمل اسم ” High Sierra” بميزات جديدة، قالت إنها ستوفر سرعة عالية جدا في قراءة وكتابة الملفات فضلا عن نظام تشفير أكثر حماية.

كما أعلنت أن هذا الإصدار سيدعم تراميز HEVC في تشغيل الفيديو، الأمر الذي سيقدم أداء أفضل بالنسبة لعرض الفيديوهات بنسبة 30% مقارنة بالإصدارات السابقة.

أما تطبيق الصور، فحصل على تحديثات كبيرة في الإصدار الجديد، إذ يمكنه الآن التعرف على الوجوه ومزامنتها على جميع أجهزة المستخدم الأُخرى، فضلا عن احتوائه على مجموعة من الأدوات الاحترافية للتعديل على الصور.

” iOS 11”:

استعرضت آبل أيضا نظام تشغيلها الجديد ” iOS 11” التي احتوى على حزمة من التحديثات أهمها ميزة “عدم الإزعاج أثناء القيادة” التي تهدف لحماية المستخدمين من الانشغال بالإشعارات والرسائل أثناء قيادة المركبات.

وللمرّة الأولى منذ إطلاق ” iOS”، قدّمت آبل في النسخة الأخيرة تحديثات مخصصة لحواسب iPad اللوحية، فأضافت شريط التطبيقات” Dock” لنسختها التي ستحمل على أجهزة iPad. كما وفرت في تلك النسخة ميزة ” السحب والإفلات” التي تمكن المستخدم من سحب أي نص أو صورة من تطبيق وإفلاتها في نافذة تطبيق آخر.

السماعة المنزلية “HomePod”:

على غرار شركتي “أمازون” و”غوغل” اللتان طرحتا مكبرات صوت مميزة من إنتاجهما مؤخرا، استعرضت آبل في مؤتمرها الأخير مكبر الصوت اللاسلكي الجديد “HomePod” الذي صنفه الخبراء كقطعة تكنولوجية مميزة.

وأوضحت آبل أن هذه القطعة التي يصل ارتفاعها إلى 7 بوصات تقريبا، تحوي على عدد من مكبرات الصوت الداخلية المصممة لإضفاء العمق والدقة على الأصوات وتوزيعها بشكل أفضل.

” iPadPro”:

ومن بين أهم الأجهزة التي استعرضتها الشركة خلال المؤتمر، جاء الحاسب اللوحي الجديد ” iPad Pro” الذي زود بشاشة ذات حواف جانبية رقيقة بمقاس 10.5 بوصة ومعالج سداسي النوى من نوع ” A10X” قادرين على توفير استهلاك الطاقة مقارنة بأجهزة iPad السابقة من آبل.

ووفقا للخبراء، “الجهاز طرح بكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل مزودة بخاصية التثبيت البصري، أما سعره في السوق فسيتراوح بين 649 و949 دولار وفقا لحجم الذاكرة الداخلية وبعض المواصفات التي ستكون ضمن نسخه المطروحة، حيث أعلنت آبل عن بدء التسجيل على طلبات شرائه المسبقة”.

” iMac”:

والجهاز المميز الآخر الذي تم عرضه خلال المؤتمر، حاسب ” iMac” المكتبي الجديد الذي أتى بمعالج Intel من الجيل السابع قادر على دعم تقنيات جديدة للرسومات ومعالجة الصور وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 64 جيجاباياتابايت.

The Indian Express

أرخص نسخة من هذا الجهاز ستطرح بسعر 1100 دولار، أما النسخة المزودة بشاشة دقتها “4К” فسيبدأ سعرها من 1500 دولار، والنسخة المزودة بشاشة “5К” بمقاس 27 بوصة ستبدأ أسعارها من 1800 دولار.

” iMacPro”:

أما الجهاز الأقوى الذي استعرضته آبل خلال المؤتمر، فقد كان الحاسب المكتبي ” iMac Pro” المزود بمعالجات ” Intel Xeon” (8 و 10 و18 النوى)، بالإضافة لمعالجات رسومات منفصلة من نوع ” Radeon Vega”.

ويشير الخبراء في آبل إلى أن هذا الجهاز الذي سيطرح للبيع في ديسمبر القادم سيكون قادرا على دعم ذاكرة وصول عشوائية بحجم 128 غيغابايت، حيث سيبدأ سعره من 5 آلاف دولار.

“MacBook” و “MacBook Pro”:

وفي خطوة كانت متوقعة، أعلنت آبل خلال المؤتمر عن حاسبين محمولين جديدين هما “MacBook” و “MacBook Pro”، وتميز الجهاز الأول بهيكله الرقيق المتميز بالأناقة وبساطة التصميم المعهودة في أجهزة آبل، حيث زود الجهازان الجديدان بمعالجات “Intel” من الجيل السابع.

ومن المتوقع أن يصل سعر جهاز “MacBook Pro” في الأسواق إلى 1299 دولار.