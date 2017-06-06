قامت مجموعة من الأطباء بتحديد نصائح بسيطة تساعد في تحسين فرص البقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان.

وقدم خبراء من الولايات المتحدة وأستراليا بحوثا ذات صلة في المؤتمر الأمريكي للأورام السريرية في شيكاغو (الولايات المتحدة)، وفقا لصحيفة الغارديان.

هذا ودرس العلماء ما يقارب 1000 حالة لمرضى سرطان القولون، حيث تبين أن المرضى الذين يولون اهتماما لممارسة الرياضة بانتظام، ويتناولون الكثير من الفواكه والخضروات، ويتجنبون اللحوم، ينخفض لديهم احتمال الوفاة المبكرة بعد تشخيص المرض بنسبة 42%.

كما أظهرت دراسة أجريت على أكثر من 300 مريض أسترالي بسرطان الثدي أن متوسط ​​عمر المرضى الذين يمارسون المشي بانتظام (ما يقارب 180 دقيقة كل أسبوع)، يكون أعلى بكثير منه لأولئك الذين لا يشاركون في أية نشاطات بدنية.

ويتفق الخبراء على أن التشخيص المبكر، والوقاية والعلاج من السرطان، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي وممارسة تمارين رياضية بانتظام، جميعها عوامل يمكن أن تطيل حياة المرضى.