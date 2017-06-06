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انتحار عامل بالدقهلية شنق نفسه فى شجرة لخلافات مع زوج أمه
انتحار

انتحار عامل بالدقهلية شنق نفسه فى شجرة لخلافات مع زوج أمه

2017-06-06 22:37:54

شنق عامل نفسه على شجرة إثر خلافات بينه وبين والدته وزوج أمه في الدقهلية.

ورد إخطار للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية بورد إشارة من مستشفى طلخا المركزى بوصول علاء م.ع.19 عاما عامل تجميع خردة من المنصورة جثة هامدة وبها آثار إحمرار حول العنق نتيجة الخنق.

وبسؤال شقيق المتوفى “عامل خردة” قرر بقيام شقيقه المتوفى بشنق نفسه بواسطة حبل معلق بإحدى الأشجار لمروره بظروف نفسية سيئة على إثر حدوث مشادة كلامية بينه وزوج والدتهما لخلافات مالية وأضاف قيامه بنقل جثته إلى المستشفى ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

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