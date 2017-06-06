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صلاح يدعم "تريزيجيه" بعد إصابته بمعسكر المنتخب
محمد صلاح وتريزيجيه

صلاح يدعم "تريزيجيه" بعد إصابته بمعسكر المنتخب

2017-06-06 22:46:45

حرص النجم محمد صلاح، جناح روما الإيطالي، ومنتخب مصر على توجيه الدعم إلى زميله في المنتخب، محمود حسن “تريزيجيه”، بعد الإصابة التى تعرض لها اليوم أثناء التدريبات، وخرج على إثرها من معسكر “الفراعنة”.

وتعرض “تريزيجيه” لاعب أندرلخت البلجيكي بجرح قطعى فى الساق خلال مشاركته فى معسكر منتخب مصر، استعدادا لمواجهة منتخب تونس الأحد المقبل.

ونشر “صلاح” صورة على حسابه بموقع “تويتر” رفقة تريزيجيه كتب عليها: “ألف سلامة عليك يا تريزي وإن شاء الله بسيطة والحمد على كل شيء”.

محمد صلاح وتريزيجيه

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