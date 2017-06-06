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رحيل عدنان خاشقجي أشهر تاجر سلاح سعودي عن 82 عامًا
عدنان خاشقجي

رحيل عدنان خاشقجي أشهر تاجر سلاح سعودي عن 82 عامًا

2017-06-06 22:41:29
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توفي الملياردير السعودي وتاجر السلاح عدنان خاشقجي في لندن عن عمر يناهز 82 عاما.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن أسرة خاشقجي قولها في بيان إنه توفي أثناء خضوعه للعلاج من مرض الشلل الرعاش (باركنسونز).

صار خاشقجي واحدا من أغنى الرجال في العالم في سبعينات وثمانينات القرن العشرين من خلال الوساطة في صفقات سلاح دولية.

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