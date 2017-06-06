خبراء: هل تحضر السعودية لغزو شامل لدولة قطر؟

توقع خبراء سياسيون، مساء أمس الاثنين، أن يكون قطع العلاقات الدبلوماسية ما بين السعودية وبعض الدول الأخرى لقطر، تمهيدا لغزو شامل لها. وقال البروفيسور، علي الأحمد، ...