تنظم مدينة العلوم بتونس يوم الجمعة 30 يونيو الجاري لقاء تعريفيا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للكويكبات الموافق لـ 30 يونيو من كل عام، حيث سيتم تنظيم اللقاء الذي يأتي تحت عنوان “يوم الكويكبات”، في القبة الفلكية بمدينة العلوم.

وسيتم خلال هذا اليوم تخصيص ندوتين فلكيتين للجمهور، كما سيتم تقديم عرض مدته 30 دقيقة حول الكويكبات، فضلا عن عرض فيديو صغير للكويكبات مدته 8 دقائق.

يذكر ان الجمعية العامة للامم المتحدة كانت أقرت اليوم العالمي للكويكبات منذ 30 يونيو 2015، على خلفية حادثة ارتطام نيزك على سطح الارض يوم 30 يونيو1908 بسيبيريا وتعرف هذه الحادثة بانفجار “تونغوسكا”.

كما جاء هذا اليوم العالمي للكويكبات احتفاء بالاحداث التي عاشتها سيبيريا، ولتوعية السكان بمخاطر ارتطام الكويكبات.