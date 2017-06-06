 Moheet on google
الثلاثاء 6 يونيو 2017 10:41 مساءً
روابط سريعة
شرب عصير البنجر لتجديد الخلايا العصبية قبل ممارسة النشاط الرياضى
الشمندر البنجر

شرب عصير البنجر لتجديد الخلايا العصبية قبل ممارسة النشاط الرياضى

2017-06-06 22:25:47

أظهرت دراسة أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين فى جامعة ” نيويورك ” أن احتساء كوب من عصير البنجر قبل ممارسة النشاط الرياضى من شأنه تجديد شباب الخلايا العصبية وذلك ثلاث مرات فى الأسبوع .

وقد أوضحت الدراسة أن المشاركين فى هذه الدراسة مما تناولوا عصير البنجر ، تمتعوا بوظائف مخ بكفاءة عالية ،حيث كانت الاتصالات بين الخلايا العصبية أكثر سرعة ، لإحتواء البنجر على النيترات التى تعمل على زيادة تدفق الدم فى المخ.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3