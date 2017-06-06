أظهرت دراسة أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين فى جامعة ” نيويورك ” أن احتساء كوب من عصير البنجر قبل ممارسة النشاط الرياضى من شأنه تجديد شباب الخلايا العصبية وذلك ثلاث مرات فى الأسبوع .

وقد أوضحت الدراسة أن المشاركين فى هذه الدراسة مما تناولوا عصير البنجر ، تمتعوا بوظائف مخ بكفاءة عالية ،حيث كانت الاتصالات بين الخلايا العصبية أكثر سرعة ، لإحتواء البنجر على النيترات التى تعمل على زيادة تدفق الدم فى المخ.