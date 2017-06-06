يحدث في لندن .. 200 إمام مسلم يرفضون إقامة صلاة جنازة على منفذي الهجوم الإرهابي2017-06-06 22:22:33
أعلن عشرات الأئمة والشيوخ المسلمين في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنهم لن يقيموا صلاة جنازة لمنفذي هجوم جسر لندن ، ما يرفع عدد الموقعين على بيان بذلك لأكثر من 200 إمام وشيخ .
وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية على موقعها الإليكتروني أن الشعبية المرتفعة للمبادرة المشتركة بين الطوائف المختلفة من أئمة ومدرسين وشيوخ تهدف إلى إرسال رسالة قوية للمتطرفين الذين يقترفون أفعالهم الإرهابية باسم الإسلام .
وقال إمام مسجد مكة في مدينة ليدز البريطانية قاري عاصم: “قررنا أننا نحتاج بيانا علنيا لبعث رسالة قوية مفادها أنكم (الإرهابيين) غير مرحب بكم في مجتمعنا أو في الحياة أو الممات... هذا القرار لا يُستخف به، فأحد آخر الأشياء التي نقدمها للميت هي أن نطلب المغفرة له من الله، وبعدم إقامة شعائر صلاة الجنازة فنحن لن نطلب لهم المغفرة”.
ومن جانبه، قال رئيس مركز العبادة في مستشفى بارثلوميو بوسط لندن، يونس دودوال ، إنه أمر غير مسبوق أن يتوّحد هذا العدد من أئمة وقادة مسلمين في بيان كهذا، مؤكدا أن الناس تعلم جيدا أن القتلة لا علاقة لهم بالإسلام على الإطلاق.
وأضاف: “إحدى قواعد الإسلام هي إقامة صلاة جنازة، لكن في بعض الحالات حين يرتكب الناس جرائم مشينة ضد الإنسانية هناك استثناءات يمكن لقادة الدين أن يرفضوا إقامة الصلاة، لكنه أمر نادر”.
ونقلت الصحيفة عن معلمة الدين الإسلامي ريحانة صادق أن بيان الأئمة يهدف إلى ردع المتطرفين الذين يعتقدون أنهم سيكافأون على أعمال الإرهاب في الحياة الأخرى، مضيفة: “نريد أن نوضح جيدا أن الأمر ليس كذلك، فإذا علم هؤلاء الناس أن الأئمة والمعلمين لن يُصَلوا عليهم أو يطلبوا لهم المغفرة، قد يسألون أنفسهم عما يعتزمون فعله”.
وتابعت ريحانة أن الواجب الإسلامي يحتم رعاية عائلات منفذي الهجوم، موضحة أن “لعائلات لا ينبغي نبذها لأن ذلك أمر خاطئ من المنظور الإسلامي، فكل فرد مسئول عن أفعاله”.
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