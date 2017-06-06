اتفق مسئولو النادي الأهلي مع المغربي، وليد أزارو، على التوقيع لمدة 4 سنوات بداية من الموسم المقبل ،بعد نجاح الإدارة الحمراء فى الوصول لاتفاق مادى مع فريقه الدفاع الجديدى المغربى على شرائه مقابل مليون و300 ألف دولار، ما يعادل 24 مليون جنيه، بينما يحصل اللاعب فى السنوات الأربعة على مليون و 350 ألف دولار.

وأجرى محمود طاهر رئيس الأهلي، اتصالاً هاتفياً بعبد اللطيف المقتريض رئيس نادى الدفاع الحسنى الجديدى تم خلالها وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة والتى يعد أبرزها المقابل المادى للصفقة فضلاً عن حصول النادى المغربي على نسبة 20 % من حقوق بيع اللاعب مستقبلاً.

ويعد أزارو من أبرز مهاجمى المغرب حاليًا، إذ يبلغ من العمر 21 عامًا وهو واحد من 3 لاعبين محليين فقط يمثلون المنتخب المغربى الأول ويحتل حاليًا وصافة صدارة ترتيب هدافى الدورى المغربي.