ثمرة البلح الهندى تعمل على تغذية الحامل التى عانى من الضغف و الغثيان

تنصح خبيرة التغذية الفرنسية “هيلين هوداك” المرأة الحامل بتناول البلح الهندى الذى يزرع فى عدد من الدول الإفريقية وجنوب آسيا و أمريكا الوسطى ، لما له من فوائد عديدة ليجعلها أقل عرضة للإصابة بحالات الغثيان و يحد من ضغط الدم المرتفع و شعورها بالوهن و الضعف .

وثمار” البلح الهندى ” مغطاة بقشرة بنية اللون ، ليتم تناوله أو عصره ، فله مذاق سكرى محبب ، ويمنح المرأة الضعيفة القوة والنشاط أثناء فترة الحمل.