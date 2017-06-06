تشير دراسة جديدة إلى تراجع معدلات إدمان الأمريكيين لتناول الملح ، حيث أن مصنعى المواد الغذائية باتوا يخفضون تدريجيا كميات الملح فى منتجاتهم ، حيث يختار المستهلك المنتجات الأقل احتواء للملح .

فقد توصل دراسة إستقصائية لأكثر من 172000 أسرة مابين 2000- 2014 ، أن كمية الملح المتواجدة فى المواد الغذائية والمشروبات المعبأة التى قاموا بشرائها تم تخفيضها من بواقع 400 ملج يوميا ، لتنخفض من 2400 إلى 2000ملج يوميا .. و فى الوقت ذاته ، انخفض محتوى الملح فى الأغذية المصنعة والمعلبة نبسبة 12% .

و قال الباحث الرئيسى ” جينفر ببوتى” أستاذ علم الأوبئة الغذائية ، وأستاذ مساعد فى جامعة ” نورث كارولينا” الأمريكية ،” تشير نتائجنا إلى أن الأسر الأمريكية باتت تستهلك كميات أقل من الصوديوم ، بالمقارنة بالكميات المسجلة قبل 15 عام ، بيد أن مستويات الصوديوم فى الأغذية المعلبة لاتزال مرتفعة للغاية عن الضوابط الصحية الموصى بها “.

و على الرغم من هذه الانخفاضات ، فإن أقل من 2% من الأسر الأمريكية قامت بشراء المواد الغذائية و المشروبات المعلبة مع كمية المثلى من الملح.