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20 دقيقة فقط من نوم القيلولة أثناء العمل يحمى الجهاز العصبى والغدد الصماء
النوم

20 دقيقة فقط من نوم القيلولة أثناء العمل يحمى الجهاز العصبى والغدد الصماء

2017-06-06 22:23:51

توفر كبرى الشركات الصناعية اليابانية مكانا مخصصا للعاملين بها لأخذ فترة تعرف بأسم” القيلولة الصغيرة”، لا تتعدى مدتها ما بين 15 إلى 20 دقيقة ، مما يساعد الموظفين على تحسين قدرتهم الإنتاجية ،

كما تعطيهم القوة والنشاط وتحمى جهازهم العصبى و الغدد الصماء، هذا ما أوضحته الباحثة اليابانية” سامنتا باريتو”فى دراستها عن كيفية المحافظة على صحه العاملين التى تختلف بين دولة و أخرى .

وقد أشارت الباحثة اليابانية إلي أن توفير فرصة للراحة أثناء العمل يساعد الموظف على التغلب على الضغوط النفسية وضغط الدم المرتفع والبدانة وخطر التعرض للأزمات القلبية من شدة الإجهاد المتواصل ، فهى فترة مثالية للراحة وتناول فنجان من القهوة أو الشاى.

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