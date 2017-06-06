توفر كبرى الشركات الصناعية اليابانية مكانا مخصصا للعاملين بها لأخذ فترة تعرف بأسم” القيلولة الصغيرة”، لا تتعدى مدتها ما بين 15 إلى 20 دقيقة ، مما يساعد الموظفين على تحسين قدرتهم الإنتاجية ،

كما تعطيهم القوة والنشاط وتحمى جهازهم العصبى و الغدد الصماء، هذا ما أوضحته الباحثة اليابانية” سامنتا باريتو”فى دراستها عن كيفية المحافظة على صحه العاملين التى تختلف بين دولة و أخرى .

وقد أشارت الباحثة اليابانية إلي أن توفير فرصة للراحة أثناء العمل يساعد الموظف على التغلب على الضغوط النفسية وضغط الدم المرتفع والبدانة وخطر التعرض للأزمات القلبية من شدة الإجهاد المتواصل ، فهى فترة مثالية للراحة وتناول فنجان من القهوة أو الشاى.