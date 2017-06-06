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مقتل وإصابة 7 جنود أتراك في هجوم جنوب شرق البلاد
انقلاب تركيا

مقتل وإصابة 7 جنود أتراك في هجوم جنوب شرق البلاد

2017-06-06 22:19:07
خاص: محيط

لقي جندي تركي مصرعه وأصيب 6 آخرون، مساء اليوم الثلاثاء ، في هجوم بمنطقة “تشوكورجا” بولاية هكاري جنوب شرق تركيا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية،أن عناصر من منظمة حزب العمل الكردستاني “بي كا كا” - هاجمت، باستخدام قاذفة صواريخ، عربة عسكرية تركية خلال مرورها على طريق (هكاري- تشوكورجا)، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 6 آخرين، مشيرة إلى أنه تم نقل الجنود المصابين إلى مستشفى هكاري الحكومي.

ولفتت إلى أنه عقب الهجوم بدأت عملية أمنية بدعم جوي ضد “بي كا كا” في المنطقة لملاحقة المنفذين، ودمرت 8 أهداف للمنظمة في ولايتي (هكاري وبتليس) جنوب شرق تركيا.
وتستهدف قوات الأمن والجيش التركيين مواقع “بي كا كا” وتلاحق عناصرها، جنوب وجنوب شرق البلاد، وشمال العراق، ردا على هجمات نفذتها الجماعة المسلحة داخل البلاد، ضد المدنيين وعناصر الأمن.

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