 Moheet on google
الثلاثاء 6 يونيو 2017 10:49 مساءً
روابط سريعة
تعيين يوسف القرضاوي نائبا لرئيس جهاز أمن الدولة في قطر - مستند
تعيين يوسف القرضاوي نائبا لرئيس جهاز أمن الدولة في قطر

تعيين يوسف القرضاوي نائبا لرئيس جهاز أمن الدولة في قطر - مستند

2017-06-06 22:33:14
متابعات

نشر ائتلاف المعارضة القطرية، مستندًا يثبت قيام أمير قطر تميم بن حمد، بتعيين العميد محمد يوسف عبد الله القرضاوي، في منصب نائب لرئيس جهاز أمن الدولة.

ونشر الحساب الرسمي للشيخة نوف بن أحمد آل ثاني على “تويتر”، مستندًا يحمل توقيع أمير قطر تميم بن حمد بتعيين العميد محمد يوسف عبد الله القرضاوي، نائب رئيس جهاز أمن الدولة للأمن الداخلي.

يأتي هذا التصعيد عقب قيام دول الإمارات ومصر والسعودية والبحرين بقطع العلاقات مع قطر في أعقاب التصريحات التي أدلى بها الأمير تميم بن حمد ونشرتها الوكالة الرسمية للأنباء.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3