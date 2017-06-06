نشر ائتلاف المعارضة القطرية، مستندًا يثبت قيام أمير قطر تميم بن حمد، بتعيين العميد محمد يوسف عبد الله القرضاوي، في منصب نائب لرئيس جهاز أمن الدولة.

ونشر الحساب الرسمي للشيخة نوف بن أحمد آل ثاني على “تويتر”، مستندًا يحمل توقيع أمير قطر تميم بن حمد بتعيين العميد محمد يوسف عبد الله القرضاوي، نائب رئيس جهاز أمن الدولة للأمن الداخلي.

يأتي هذا التصعيد عقب قيام دول الإمارات ومصر والسعودية والبحرين بقطع العلاقات مع قطر في أعقاب التصريحات التي أدلى بها الأمير تميم بن حمد ونشرتها الوكالة الرسمية للأنباء.