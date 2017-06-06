هناك عدد متزايد من خصائص المركبات التقنية، مثل فحص السيارات عن بعد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعلومات الترفيهية، التي تستخدم قنوات الاتصال بين المركبات والسحابة الحاسوبية أو غيرها من البنى التحتية الإلكترونية. ومع أن تبادل البيانات من وإلى السيارة يتيح الكثير من الفرص التكنولوجية الجديدة، إلا أن هذه القنوات تتحول بشكل متسارع إلى أهداف للهجمات الإلكترونية.

وفي ظل المخاطر المتنامية المتمثلة في اختراق السيارات وتهديد سلامتها وخصوصيتها وقيمها المالية، أصبح هناك ضرورة ملحّة لاتخاذ إجراءات منهجية ومؤسسية وتقنية لضمان حماية جميع خصائص المركبات.

وبهدف مواجهة تحديات الأمن الإلكتروني الناشئة خلال مرحلة تطوير الجيل المقبل من أنظمة السيارات، ستتعاون كاسبرسكي لاب و“AVL Software and Functions GmbH” معاً لابتكار تقنيات أمنية متطورة ومدمجة من خلال اتباع نهج شراكة تعاوني وشامل.

قام بتوقيع اتفاقية التعاون كل من الدكتور جورج شواب، مدير عام “AVL Software and Functions GmbH” واليكس مويسيف، المسؤول الرئيسي للمبيعات في شركة كاسبرسكي لاب، وذلك في مدينة ريغنسبورغ بتاريخ 1 يونيو 2017. وتشمل الاتفاقية ما يلي:

التطوير المشترك لحل برمجي من شأنه ضمان الاتصال الآمن المقاوم للاختراق بين مكونات السيارة وبنيتها الأساسية الخارجية المتصلة.

إنشاء جسر لسد الفجوة بين آلية التطوير المدمج للسيارات وأفضل ممارسات وتقنيات الأمن الإلكتروني.

دمج كافة المنتجات الأمنية مع مكونات السيارات المصممة بمستويات عالية، وتعزيز الحلول الأمنية الشاملة لقطاع تصنيع السيارات.

إنشاء محفظة متكاملة من برامج التدريب والتوجيه لأمن السيارات.

توسيع نطاق الأعمال من خلال إنشاء محفظة متكاملة وشاملة تهدف إلى توفير الأمن والسلامة للسيارات المتصلة والسيارات ذات التحكم الذاتي المستقبلية.

ويكمن أحد الأهداف الرئيسية في إنشاء منصة برمجية موثوقة ومرنة تتيح لمصنعي السيارات إمكانية تطوير ودمج وحدة الاتصالات الآمنة “Secure Communication Unit” أو ما يعرف باسم “بوابة السيارة” “Car Gateway” في سياراتهم، وذلك باستخدام الأجهزة ومكونات البرامج الإضافية التي تتماشى مع خطط التصنيع الخاصة بهم. وبعد الانتهاء من تطويره، سيتم اختبار حل “Secure Communication Unit”، ذو الكفاءة المثبتة، من خلال طرق التحقق والمصادقة القائمة على الأمن. وإلى جانب أن هذه الحزمة التطويرية الشاملة ستوفر المكونات التقنية اللازمة في هذا القطاع، فهي تلعب أيضا دوراً محورياً في التوصل إلى مفاهيم جديدة لضمان أمن برمجيات السيارة عن طريق التصميم.

وستعرض كاسبرسكي لاب وشريكها التكنولوجي “AVL Software and Functions GmbH” منصة الاتصالات الآمنة النموذجية الخاصة بها خلال حدث “عالم التنقل الجديد” “New Mobility World / IAA 2017” الذي سيقام في فرانكفورت خلال الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر.

وعلق أليكس مويسيف، المسؤول الرئيسي للمبيعات في شركة كاسبرسكي لاب بالقول: “يقوم خبراء أمن السيارات في كاسبرسكي لاب بمراقبة الثغرات الأمنية الموجودة في السيارات المتصلة بالإنترنت ونطاق الهجمات الإلكترونية المتزايدة المستهدفة لها لسنوات عديدة، ويعتقدون بأن الطريقة الوحيدة لتأمين النظام الإيكولوجي الكلي للسيارات المتصلة هي من خلال التعاون الوثيق فيما بين خبراء الأمن الإلكتروني ونظرائنا في قطاع السيارات. وتشكل شراكتنا مع “AVL Software and Functions GmbH” إنجازاً مهماً في رحلتنا - بدءاً من توفير الأمن في السيارة وصولاً إلى توفير الحماية الأمنية من مركبة لأخرى، ومن المركبة إلى اتصالات البنية التحتية.”

وأفاد الدكتور جورج شواب، مدير عام “AVL Software and Functions GmbH”، بالقول، “تدرك “AVL”، باعتبارها شركة متخصصة في تزويد حلول أمن السيارات، أهمية توفير قنوات اتصال آمنة وموثوقة بين السيارة وبيئتها. ولتناول تلك المفاهيم وتطبيق حلول الأمن بطريقة شاملة، ولكي نكون الشريك الرائد في الأمن الإلكتروني للسيارات، تركز “AVL” على التعاون مع كاسبرسكي لاب، باعتبارها شركة تتمتع بخبرة رفيعة في مجال الأمن الإلكتروني.”