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"ديفو" يخضع للكشف الطبي في بورنموث تمهيدا للانتقال إلى صفوفه
ديفو

"ديفو" يخضع للكشف الطبي في بورنموث تمهيدا للانتقال إلى صفوفه

2017-06-06 22:18:36

أكد جيرمين ديفو مهاجم نادي سندرلاند والمنتخب الإنجليزي، أنه خضع للكشف الطبي في بورنموث تمهيداً للانضمام للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الشهر المقبل.

وكان هذا الانتقال متوقعاً بعد هبوط سندرلاند من دوري الأضواء، وكشف اللاعب (34 عاما) عن وجهته المقبلة أثناء وجوده مع المنتخب الإنجليزي قبل مباراة أمام أسكتلندا/السبت/ المقبل في تصفيات كأس العالم.

وقال ديفو لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، “خضعت للكشف الطبي وسأبلغ الجميع بعد الانتهاء من كل الإجراءات”.

وسجل ديفو 18 هدفاً في 29 مباراة خلال فترة سابقة في بورنموث على سبيل الإعارة من وست هام يونايتد في موسم 2000-2001.

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