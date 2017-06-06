توصل فريق من الباحثين البريطانيين إلى أن جرعة إضافية من الإنسولين قد يكون لها القدرة على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بين مرضى السكر النوع الأول.

و تشير الأبحاث إلي أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر النوع الأول هم فى خطر أكبر يصل إلى 10 مرات من أمراض القلب والأوعية من عامة السكان فى بريطانيا ، لتشكل أمراض القلب أكثر من نصف حالات الوفيات بين المرضى السكر النوع الأول .

فقد كشفت الدراسة الحديثة التى أجريت فى جامعة ” ليدز بيكيت” فى بريطانيا ، أن الجرع الإضافية من الإنسولين بعد ثلاث ساعات من تناول الطعام، لا تسهم فى تنظيم مستويات السكر فقط ، بل يمكنها أيضا تقليل علامات الدهون والالتهابات فى الدم التى يمكن أن تتلف الأوعية الدموية وتؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب.

قال الدكتور”ماثيو كامبل” استاذ السكر والغدد الصماء بجامعة ” ليدز”، ” يصارع العديد من مرضى السكر النوع الأول لتنظيم مستويات السكر فى الدم فى أوقات تناول الوجبات لإحتوائها على الدهون ، ليتم تمثيلها بعد فقد حقن الإنسولين فعاليتها ، مشيرا إلى إحتواء النظام الغذائى فى بريطانيا على العديد من الوجبات التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون و التى تعمل على إبطاء عملية التمثيل الغذائى، وهو مايعمل بدوره على إرتفاع مستويات السكر فى الدم وأيضا مستويات أعلى من علامات الدهون وإلتهابات فى الدم والتى تزيد بدورها خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت التجارب السريرية الصغيرة التى أجريت فى ” معهد بحوث نيوكاسل” فى بريطانيا ، على 10 رجال من مرضى السكر النوع الأول ، حيث أعطى المشاركون ثلاث وجبات غنية بالكربوهيدرات ومتطابقة ومحتوى البروتين ، ولكن واحدة من وجبات الطعام كان محتوى الدهون بها قليل ، فيما كان محتوى الوجبات الأخرى مرتفع فى الدهون.

وقد تلقى المشاركون فى الدراسة حقن بجرعات عالية من الإنسولين مع وجبات قليلة الدسم و وجبة واحدة عالية من الدهون .. ومع ذلك ، أعطى المشاركون جرعة إضافية من الإنسولين بعد وجبة عالية من الدهون ، إضافة إلى ثلث الجرعة الأصلية بعد ثلاث ساعات من تناول الطعام .

وتوصل الباحثون إلى أنه بعد تناول وجبة عالية من الدهون وإعطاء الجرعة القياسية من الإنسولين والسكر والدهون وعلامات إلتهاب فى الدم كانت أعلى بكثير بعد ست ساعات من تناول الطعام ، مقارنة مع مستويات العادية من السكر والدهون وعلامات الإلتهابات بعد جرعة الإنسولين الإضافية التى أعطيت .. وكانت النتائج مماثلة لتناول وجبة قليلة الدسم .

و قال الباحثون أن نتائجنا – التى نشرت فى العدد الأخير من مجلة ” مرض السكر و الأوعية الدموية”- تبين أنه بعد تناول وجبة عالية الدهون ، فإن توفير جرعة إضافية من الإنسولين هى طريقة بسيطة جدا لتنظيم مستويات السكر فى الدم من أجل صحة أفضل على المدى القصير والحماية الأفضل على المدى الطويل من فرص الإصابة بأمراض القلب و الأوعية الدموية.