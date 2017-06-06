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الخارجية الأمريكية: علي قطر بذل المزيد لتجفيف مصادر تمويل المتطرفين
ترامب وابو مازن

الخارجية الأمريكية: علي قطر بذل المزيد لتجفيف مصادر تمويل المتطرفين

2017-06-06 22:05:45
أ ش أ

شددت الخارجية الأمريكية علي ضرورة أن تقوم قطر ببذل المزيد من أجل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
وذكرت الخارجية الأمريكية - طبقا لقناة “الحرة” الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء، “ندرك أن قطر قامت بجهود لتجفيف مصادر تمويل المتطرفين لكنها يجب أن تبذل المزيد”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تغريدة اليوم “من الجيد رؤية نتائج سريعة لزيارته إلى السعودية ولقائه بقادة 50 دولة، مضيفا إن الجميع وعدوا بمواجهة تمويل التطرف وأشاروا إلى قطر”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر في وقت سابق اليوم إن الإجراءات التي اتخذت ضد قطر قد تكون بداية النهاية للرعب الذي يمثله الإرهاب.

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