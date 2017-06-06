أكد العالم الصينى” كبريان فياس” مدير ومؤسس “مركز تابوفان الطبى” أهمية عمل غسول للفم والأسنان للتخلص من السموم و استبعاد لويحات الجييرية ، و إيجاد توازن للجراثيم التى تعيش فى الفم .

ويستخدم فى هذا الغسول بأخذ معلقة كبيرة من زيت الجوز أو زيت السمسم على الريق ويتم الغرغرة به لمدة 15 دقيقة ، حيث يدور السائل داخل الفم ويتم إدخاله بين الأسنان وعندما يصبح خليط الزيت مع الريق أبيض و سميك يتم التخلص منه .

ويلاحظ بعد هذه العملية أن الأسنان أصبحت بيضاء واللثة مطهرة ونظيفة.