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انقطاع التنفس الانسدادى المؤقت أثناء النوم يزيد من خطر الإصابة بضغط الدم المرتفع والسكر
النوم

انقطاع التنفس الانسدادى المؤقت أثناء النوم يزيد من خطر الإصابة بضغط الدم المرتفع والسكر

2017-06-06 22:00:06

حذرت دراسة طبية من أن المرضى الذين يعانون من إنقطاع التنفس الإنسدادى المؤقت أثناء النوم قد يصبحون الأكثر عرضة لتطوير ضغط الدم المرتفع والسكر .

ويقول الباحث الرئيسى “إليكساندروس” أستاذ قسم الطب النفسى فى جامعة “بنسلفانيا”الأمريكية ، “وجدنا أنه حتى توقف التنفس الإنسدادى البسيط أثناء النوم مرتبط إرتباطا قويا بزيادة خطر الإصابة بضغط الدم المرتفع بمقدار 4 مرات ، مقارنة بالأفراد الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم الحاد .. إضافة ، إلى إرتباط إنقطاع التنفس المعتدل أثناء النوم بزيادة خطر الإصابة بمرض السكر بمقدار ثلاث مرات ، مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.

وتشير النتائج المتوصل إليها – و التى نشرت فى العدد الأخير من مجلة” النوم” على الإنترنت – إلى أن هذه العلاقة أكثر قوة بين البالغين من الشباب ومتوسطى العمر.

ويقول الدكتور ” يون لى”، أحد المشاركين فى تطوير الدراسة ، تشير نتائجنا أن الكشف والعلاج المبكر بين البالغين و الأشخاص فى منتصف العمر فى حالات إنقطاع التنفس المعتدل يسهم فى منع الإصابة بأمراض القلب فى المستقبل ، نظرا لوجود ارتباط قوى بين توقف التنفس الإنسدادى المؤقت أثناء النوم وزيادة فرص حدوث تشوهات أيضية فى هذة الفئة العمرية ، ينبغى التركيز على الرصيد السنوى للمؤشرات عن أعراض التمثيل الغذائى وتدخلات نمط الحياة ، مثل السيطرة على الوزن ، النظام الغذائى الصحى ، وممارسة التمارين الرياضية بإنتظام وإدارة الإجهاد”.

و وفقا ” للأكاديمية الأمريكية لطب النوم”، فإن ما يقرب من 30 مليون شخص بالغ فى الولايات المتحدة يعانون من توقف التنفس الإنسدادى المؤقت أثناء النوم ، وهو مرض مزمن ينطوى على الإنهيار المتكرر للمسار الهوائى العلوى أثناء النوم .. و تشمل العلامات التحذيرية الشائعة ، الشخير ، والنعاس المفرط أثناء النهار .. وكانت عدد من البحوث السابقة ، قد أثبتت أن توقف التنفس الشديد أثناء النوم يزيد من خطر ضغط الدم المرتفع والسكر ، إلا أن البيانات المتعلقة بحالات إنقطاع التنفس أثناء النوم الخفيفة والمتوسطة ماتزال غير واضحة.

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