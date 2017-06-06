يستعد خورخي سامباولي المدير الفني الجديد لمنتخب الأرجنتين لمواجهة منتخب البرازيل في مباراة ودية يوم الجمعة وركز خلال التدريبات اليوم في مدينة ملبورن باستراليا على تجهيز الثلاثي ليونيل ميسي وباولو ديبالا وجونزالو هيجواين في خط الهجوم.

واعتمد سامباولي خلال التدريبات على الدفع بثلاثة مدافعين وأربعة لاعبين في الوسط ولاعبين في مركز المهاجم المتأخر، ورأس حربة وحيد.

ويواجه سامباولي البرازيل بفريق مكون من سيرخيو روميرو وجابرييل ميركادو وإيمانويل مامانا ونيكولاس أوتاميندي وإدواردو سالفيو ولوكاس بيليا وإيفر بانيجا وأنخيل دي ماريا وميسي وديبالا وهيجواين.

وذكر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على موقعه أن سامباولي شرح للاعبي الخط الهجومي أهمية السرعة ولعب الكرة بلمسة واحدة والتنويع في الهجوم وخلق فرص للتهديف.

وتم تشديد التأمين للمنتخب الأرجنتيني بعد وقوع هجوم على بعد 10 كيلومترات من الفندق الذي يقيم فيه الفريق مساء أمس.