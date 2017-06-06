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مصدر أمني ينفي العثور على قنبلة بأحد «مولات المعادي»
عبوة ناسفة بدائية الصنع

مصدر أمني ينفي العثور على قنبلة بأحد «مولات المعادي»

2017-06-06 22:06:01

نفى مصدر بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، العثور على جسم غريب يشتبه في كونه قنبلة داخل جراند مول بمنطقة المعادى.

وأكد المصدر الأمنى، أن غرف عمليات الحماية المدنية لم تتلقَّ أي بلاغات فى هذا الشأن حتى الآن.

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