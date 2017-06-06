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مطالب فرنسية بوضع نهاية للإعفاءات الضريبية التي تحصل عليها قطر
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

مطالب فرنسية بوضع نهاية للإعفاءات الضريبية التي تحصل عليها قطر

2017-06-06 22:02:00

دخلت فرنسا على خط الانتقادات ضد قطر، حيث أوضح وزير العدل الفرنسي، أن على فرنسا أن تنهي إعفاء قطر من الضرائب على مشروعاتها في فرنسا.

وبين فرانسوا بايرو، اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي وضع نهاية لإعفاء قطر من الضرائب على المشروعات والاتفاقات التي تقيمها على الأراضي الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي منح في 2008 المستثمرين القطريين إعفاءات من الضرائب على إقامة مشروعات أو امتلاك شركات ومنازل في فرنسا، هذه الإعفاءات دفعت الأسرة الحاكمة في قطر لبناء عدد كبير من الأصول بداية من المركز التجاري في الشانز إليزيه.

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