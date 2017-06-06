وافقت إيران على فتح مجالها الجوي للطائرات القطرية، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية اليوم الثلاثاء، موافقتها على طلب منظمة الدولية للطيران المدني والدوحة بفتح مجالها الجوى أمام الناقلات الجوية القطرية، وذلك عقب القطيعة العربية لدولة قطر، وحظر الدول العربية هبوط الطائرات القطرية فى مطاراتها.

وبحسب وكالة “إيلنا” العالمية، أنه بناءً على طلب دولة قطر والمنظمة الدولية للطيران المدنى، فقد منحت هيئة الطيران الإيرانية تصاريح عبور الخطوط الجوية القطرية من مجالها الجوى، وأنه قد تم تطبيق القرار منذ فجر اليوم الثلاثاء.

ويرى مراقبون أن طهران تستغل المقاطعة وفرض حصار عربى على قطر نتيجة دعمها للإرهاب، في تسويق نفسها كحليف بديل عن العرب، وسارعت بالإعلان عن تقديم مساعدات إلى الدوحة.

وفى السابق أكد مسئول إيراني أن خطوط الطيران القطرية ستعبر من الآن وصاعدًا الأجواء الإيرانية نحو أوروبا وأفريقيا، وأنه سيتم فتح المجال الجوي الإيراني أمام الطائرات القطرية.

وقال إعلام طهران، إن الطريق الوحيد لعبور الطيران القطري هو سماء إيران، مما سيرفع دخل البلاد من رسوم الطائرات القطرية التي سوف تعبر الأجواء الإيرانية.

وبحسب مسئولين فى طهران، أن المجال الجوى الإيرانى يشهد يوميًا عبور 955 طائرة، ومع فرض الحصار على قطر يتوقع إضافة 200 رحلة للخطوط الجوية القطرية، الأمر الذى يرفع من دخل البلاد.