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مدير أعمال شاروخان يؤكد: حلقة "رامز" مجرد تمثيل وكنا على علم بالمقلب
شاروخان ورامز جلال

مدير أعمال شاروخان يؤكد: حلقة "رامز" مجرد تمثيل وكنا على علم بالمقلب

2017-06-06 22:11:16
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نشرت عدة صحف هندية تصريحات لـ “بوجا دادلاني” مدير أعمال نجم بوليوود شاروخان حول مشاركته في برنامج رامز جلال “رامز تحت الأرض” وأكد أنه كان مفبركا بالكامل وكل ما عرض كان مجرد تمثيل.
وأضاف مدير أعمال شاروخان أن كل ما أذيع في الحلقة كان محضرا له مسبقا، ولم يكن أكثر من تمثيل مضيفا “نعم كل شىء كان كأنه على المسرح وكان شاروخان على علم به وكان يمثل وكأنه غاضب بشدة”.
وكانت صحيفة “العلم ” الهندية قد نشرت تقريرا قالت فيه إن شاروخان تقاضى 400 ألف دولار نظير مشاركته في البرنامج الذي اعتبره مزحة منظمة.
أما صحيفة ” زين نيوز” فكتبت : البرنامج لم يكن مزحة فحتى رد فعل شاروخان في البرنامج كان مكتوبا ومتفقا عليه، مضيفة ” نعم ما تقرأونه صحيح فكل ما تم كان معد مسبقا ” لتضيف في نهاية تقريرها ” شاروخان لم يغضب أبدا وإنما كانت مجرد خطة لتسلية المشاهدين”.

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