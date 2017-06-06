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قطر: لن نغلق خط "دولفين" لتوصيل الغاز للإمارات
خط أنابيب غاز السيل التركي

قطر: لن نغلق خط "دولفين" لتوصيل الغاز للإمارات

2017-06-06 20:25:55
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قال مسئولون قطريون وإماراتيون، اليوم الثلاثاء، إن قطر لا تخطط لإغلاق خط أنابيب دولفين الذي ينقل الغاز الطبيعي إلى الإمارات العربية المتحدة رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الخليجيين، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأعلنت السعودية والإمارات ومصر والبحرين أمس الإثنين قطع جميع العلاقات بما في ذلك خطوط النقل مع قطر، أكبر بائع في العالم للغاز الطبيعي المسال، متهمة إياها بدعم الإرهاب.

ويعمل خط الأنابيب، الذي يربط حقل الشمال القطري العملاق بالإمارات وسلطنة عمان، بشكل طبيعي وقال مسئولون في الدوحة وأبوظبي لرويترز إنه لا توجد خطط لوقف تدفقات الغاز.

وقال مسئول بشركة قطر للبترول المملوكة للدولة لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه “جميع الأمور تسير بشكل طبيعي. لا خطط لإغلاقه (خط الأنابيب)”.

وقال مصدران من الإمارات إنه لا توجد خطط للإغلاق. وقال أحد المصدرين “ذلك لن يحدث”.

وتملك شركة المبادلة للتنمية (مبادلة) التي تديرها حكومة أبوظبي 51 بالمائة من خط دولفين الذي يضخ نحو ملياري قدم مكعبة من الغاز إلى الإمارات، بينما تملك توتال وأوكسيدنتال 24.5 بالمائة لكل منهما.

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