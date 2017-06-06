خبير طيران: يمكن فتح المجال الجوي أمام الخطوط القطرية في حالة الطوارئ2017-06-06 20:17:59
كشف كابتن طيار هاني جلال، كبير طيارين مصر للطيران سابقًا، الخسائر التي ستتكبدها خطوط الطيران القطرية بعد قرار عدد من الدول العربية وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات قطع علاقاتها بها، مؤكدًا أن قرار إغلاق المجال الجوي أمام شركات الطيران القطري سيكون له آثار سيئة من حيث الخسائر المالية الضخمة، ولجوء الركاب لشركات طيران بديلة.
وأوضح: أنه يمكن إلغاء قرار إغلاق المجال الجوي أمام خطوط الطيران القطري في حالة الطوارئ، حيث إنه في حال طلب طائرة قطرية السماح بالهبوط داخل الأجواء المصرية حال تعرضها لخطورة سيتم توجيهها إلى أحد المطارات المصرية والتحفظ عليها.
وأشار خلال مداخلة هاتفية لقناة”إكسترا نيوز”، إلى أن خطوط الطيران القطرية أصبحت مجبرة على تغيير مساراتها، ومن ثم ستقطع مسافات طويلة تزداد فيها التكلفة على الركاب.
ولفت: إلى أنه بات على الشركات الطيران الأخرى المتجهة إلى قطر الحصول على تصريح مسبق من السلطات المصرية، وذلك من أجل السماح لها بالعبور.
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