أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الثلاثاء أن الكيل قد طفح وعلى الحكومة القطرية التوقف عن دعمها للجماعات الإرهابية مثل حماس وجماعة الإخوان.

وقال الجبير ، في تصريحات له على هامش زيارته لباريس ، إن إلحاق الضرر بقطر ليس هدف المملكة السعودية ولكن عليها أن تتخذ خيارا وتختار طريقها.

وقررت مصر والسعودية والإمارات والبحرين أمس الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية وطرق المواصلات مع قطر بعد اتهامها بدعم التطرف وذلك بعد أقل من شهر من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية ودعوته إلى تشكيل جبهة إسلامية موحدة ضد التطرف.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان قد استقبل اليوم في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بباريس الجبير الذي يقوم بزيارة إلى فرنسا.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف ، إضافة وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.