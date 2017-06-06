أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس تأجيل مباراتي فردي الرجال التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء إلى غدٍ الأربعاء بسبب هطول الأمطار.

وكان من المقرر أن يواجه الإسباني رافائيل نادال الحاصل على البطولة 9 مرات مواطنه بابلو كارينيو بوستا، بينما كان الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب يستعد لمواجهة النمساوي دومينيك تيم.

وتسببت الأمطار في توقف اللعب عندما كانت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش متأخرة بمجموعة 6-4 ومتعادلة 1-1 في المجموعة الثانية أمام السويسرية تيميا باشينسكي على ملعب فيليب شاترييه الرئيسي.

وعلى ملعب سوزان لينجلن حسمت الدنماركية كارولين وزنياكي المجموعة الأولى 6-4 وكانت متأخرة في الثانية 2-5 أمام الصاعدة ايلينا اوستابنكو (19 عاما) من لاتفيا.