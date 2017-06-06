استشهاد شرطيين اثنين برصاص مسلحين مجهولين في العريش2017-06-06 20:04:24
استشهد شرطيان من قوات الأمن المركزي بطلقات نارية من قبل مسلحين مجهولين في العريش ، وتم نقل جثتيهما إلى المستشفى.
وأكدت مصادر أمنية وطبية اليوم الثلاثاء أن عناصر مسلحة رصدت فردي شرطة تابعين لقوات أمن شمال سيناء أثناء سيرهما في منطقة دوران شبرا في حي المساعيد ، مما أدى إلى استشهادهما على الفور بينما فرت العناصر المسلحة هاربة.
وأفادت المصادر بأنه تم نقل جثتي الشهيدين إلى المستشفى العسكري بالعريش ، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.
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