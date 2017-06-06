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وزير الخارجية يعود إلى القاهرة
وزير الخارجية سامح شكري‎

وزير الخارجية يعود إلى القاهرة

2017-06-06 20:00:06
أ ش أ

عاد إلى القاهرة بعد عصر اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكري بعد زيارة للجزائر استغرقت يومين شارك خلالها في الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر الذي تناول الأوضاع في ليبيا.
وكان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية قد أكد أنه تم خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لكل من مصر وتونس والجزائر، وعلى رأسها الأزمة الليبية، حيث استعرض الوزير شكري في هذا الصدد أبرز الجهود التي بذلتها القاهرة مع الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سياسي شامل قائم على اتفاق الصخيرات يحافظ على وحدة الأراضي الليبية، ويدعم مؤسساتها، ويسهم في إعادة الأمن والاستقرار للبلاد بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

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