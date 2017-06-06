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وزير خارجية أمريكا: ترامب طلب تحسين العلاقات الثنائية مع موسكو
وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون

وزير خارجية أمريكا: ترامب طلب تحسين العلاقات الثنائية مع موسكو

2017-06-06 19:58:49
أ ش أ

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون التزام واشنطن بأمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومصالحها الاقتصادية.
وقال تيلرسون - وفقا لما أوردته قناة “الحرة” الأمريكية اليوم الثلاثاء - : “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه العمل على تحسين العلاقات الثنائية مع روسيا بغض النظر عن تداعياتها السياسية داخل الولايات المتحدة الأمريكية”.
ويأتي تأكيد تيرلسون ردا على مخاوف أثيرت بشأن التزامات إدارة الرئيس الأمريكي في ضوء انسحابه من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ وكذلك من اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي.

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