قال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف اليوم الثلاثاء إن موسكو على دراية بالحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة وتكييف المنظمة مع الوقائع المتغيرة.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لايكاك بكالينينجراد : “عملية الإصلاح لا تتوقف نظرا لأن التطور السريع للأحداث في العالم يتطلب تغييرا دائما في الطريقة التي يتعاطى بها المجتمع الدولي مع هذه الوقائع”.

وأضاف لافروف: “ندعم كل الجهود لضمان الرد المناسب من الأمم المتحدة على الأحداث الدولية، وأنه من المهام الأساسية للحفاظ على ديمقراطية صنع القرار بين الدول داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وهنأ لافروف نظيره السلوفاكي لايكاك على انتخابه رئيسا للدوره الـ 72 في الجمعية العامة للأمم المتحدة .. مؤكدا استعداده لدعمه في مجهوداته للحفاظ على النشاط الإنتاجي في هذا المحفل الدولي.