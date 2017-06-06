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القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى إعادة الانتخابات البرلمانية بدائرة الدقي
محاكمة ـ محكمة‎

القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى إعادة الانتخابات البرلمانية بدائرة الدقي

2017-06-06 19:43:07
أ ش أ

قضت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من أحد المواطنين بطلب إعادة فتح باب الترشيح وإجراء انتخابات على مقعد دائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة في مجلس النواب.
كان مقيم الدعوى قد أشار إلى أن محكمة النقض أصدرت حكما نهائيا وباتا ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور عن تلك الدائرة، وهو ما يقتضى إعادة إجراء الانتخابات بالدائرة مرة أخرى، وأنه تقوم اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخاب في الدائرة وتلقي طلبات الترشيح عنها وإجراء العملية الانتخابية وإعلان الفائز في ختامها.

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