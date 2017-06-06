قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء إن المحافظة ستدخل لخزينة الدولة أكثر من 10 مليارات جنيه من حصيلة إزالة التعديات على أراضي الدولة .. مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الإزالات على الأراضي الزراعية بنسبة 100%.

وأوضح المحافظ - في تصريح له - أن المحافظة تعمل منذ 15 يومًا في إزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة ومازال العمل مستمرا كما أن أعمال تطهير بحيرة المنزلة مستمرة منذ أكثر من شهر وتواصل هيئة الثروة السمكية أعمالها في تطهير البحيرة والتعميق ودخول المياه المالحة إلى البحيرة.

وأشار إلى أن الفترة الحالية شهدت إعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات بعد إزالة واحدة من أخطر المناطق العشوائية وهي منطقة عزبة أبوعوف .. لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية والأمنية نجحت في استرداد أرض عزبة أبوعوف التي كانت تقدر بـ32 فدانا ومنطقة الأمين وناصر 64 فدانا وفي شرق بورسعيد تم استرداد 9 آلاف فدان بالإضافة إلى 5 آلاف فدان يتبع الهيئة الاقتصادية وكذلك 825 فدانا وضع اليد بسهل الطينة.

وتابع المحافظ :”في جنوب بورسعيد تمت إزالة 503 تعديات بمساحة 204 أفدنة بالإضافة إلى 617 ألف متر وحي الغرب تم تنفيذ 105 تعديات بمساحة 49 ألف متر وتم السماح بجني المحاصيل الزراعية على الأراضي المتعدي عليها بالإضافة إلى وجود لجان لتقنين الأوضاع ولجان أخرى لتحديد القيمة السعرية للأرض”.

وأكد أن الدولة تعمل بتنسيق وتكامل وتعاون بين جميع الوزارات التنمية المحلية والزراعة والداخلية والقوات المسلحة والري والإسكان على مدار 15 يوما من أجل استرداد جميع أراضي الدولة.

وبالنسبة لبحيرة المنزلة .. قال المحافظ إن العمل يتم فيها على محورين ، مشيرا إلى أن البحيرة سوف تشهد أعمال تطوير وتنمية على جميع المستويات وسيتم استغلالها سياحيا واقتصاديا الاستغلال الأمثل ، مضيفا أنه تم إزالة جميع الإشغالات على منطقة تنيس الأثرية واستمرار أعمال التطهير والتكريك في البواغيز لتحسن نوعية المياه في البحيرة.